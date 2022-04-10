Cizre'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü kutlandı.

Cizre Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Öztürk, polis teşkilatının kamu düzeni ve güvenliğinin yanında vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayan ve çok önemli sorumlulukları bulunan bir kurum olduğunu belirtti.

Bu vesileyle onur ve şeref duyarak hizmet ettiği Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade eden Öztürk, tüm polis teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK Temsilcileri katıldı.