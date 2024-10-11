Cizre'de Polis Ekiplerinden Esnafa Dolandırıcılık Uyarısı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, esnafa dolandırıcılıkla ilgili bilgiler vererek güvenlik önlemleri alması konusunda bilgilendirme yaptı. 'Güvenli Yaşam Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri esnafa dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı.
"Güvenli Yaşam Projesi" kapsamında esnafı ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çeşitli iletişim yolu ile dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu, bilgilendirici broşürler dağıttı.
Polis ekipleri esnafı suçlardan ve suçlulardan korunabilmeleri için almaları gereken güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirdi.