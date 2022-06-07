Cizre'de polis ekiplerinden boğulma riskine karşı öğrencilere uyarı - Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, su yapılarında boğulma tehlikesine karşı çocuklara uyarıda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri yaz aylarında artan boğulma olaylarının önlenmesi konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Meslek tanıtımı ve genel güvenlik konuları ile ilgili bilgilendirme yapmak için sık sık okullarda öğrencilerle bir araya gelen polisler boğulma vakalarına karşı da uyarılarda bulunuyor, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Bu kapsamda Vali Kamil Acun İlkokulunda 1. ve 2. sınıfta okuyan öğrencilerle görüşen ekipler serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne girilmemesi gerektiğini belirterek, nehir, akarsu ve barajların yüzmek için tehlikeli olduğu konusunda öğrencilere bilgi verdi.