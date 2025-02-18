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Cizre'de Pikap Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Cizre'de Pikap Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir pikabın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DZF 302 plakalı pikap, eski Cizre-Şırnak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Araçtaki 2'si kadın 4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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