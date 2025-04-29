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Cizre'de Parti Binasında Yangın Çıktı

Cizre'de Parti Binasında Yangın Çıktı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Parti ile DBP ilçe teşkilatlarının bulunduğu binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde DEM Parti ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe teşkilatlarının olduğu binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Cizre ilçesi Nur Mahallesi'ndeki DEM Parti ve DBP ilçe teşkilatlarının bulunduğu binanın ilk katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Binada zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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