Cizre'de Park Halindeki Minibüs Yangını

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Menderes İlkokulu önünde park halinde bulunan Süleyman Karatay'a ait 35 AZ 4676 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),