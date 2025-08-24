Cizre'de Park Görevlisi Bıçaklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir parkta meydana gelen kavgada bıçaklanan park görevlisi ağır yaralandı. Olay, görevlisinin çimlere basmaması konusunda uyarı yapmasının ardından başladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Kale Mahallesi'ndeki Surdibi Aile Parkı'nda görevli H.B'nin gece saatlerinde bir grup genci suladığı çimlere basmaması konusunda uyarması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan H.B. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavganın ardından kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel