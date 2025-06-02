Cizre'de Özel Gereksinimli Çocuklar Tenis ile Tanıştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 40 çocuk tenis oynamanın sevincini yaşadı.

Kaymakamlık tarafından başlatılan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cizre Tenis Akademisi Spor Kulübü işbirliğinde "Down Sendromlu ve Tenisi Hayal Eden Çocuklarımızı Tenisle Tanıştırma Projesi" hazırlandı.

Kaymakamlığın proje kapsamında temin ettiği malzemelerle tenis oynamaya hayalleri gerçeğe dönüşen aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 40 çocuk tenis kortuna çıkmanın sevincini yaşadı.

Cizre Tenis Akademisi Spor Kulübü antrenörü Lokman Timurtaş koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında, öğrencilere tenis dersleri verildi.

Timurtaş, yaptığı açıklamada, down sendromlu, otizmli ve dar gelirli ailelerin çocuklarının tenisle buluşmasını sağladıklarını söyledi.

Yaz tatili boyunca devam edecek olan projenin yeni eğitim ve öğretim yılında da devam edeceğini belirten Timurtaş "Bizim için bu projenin sürdürülebilirliği ve denetlenebilirliği çok önemli. Projemizin temel hedefi down sendromlu, maddi yetersizliği olan ve kız çocuklarını hayallerindeki tenis kortuna taşımaktır. Bu projeyle her çocuğumuz aidiyet duygusu kazanacak, sosyalleşecek ve bir birey olarak toplumla entegrasyonları artacaktır." şeklinde konuştu.