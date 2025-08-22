Cizre'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 34 KJA 377 plakalı otomobil, Cizre-İdil kara yolu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel