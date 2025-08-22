Cizre'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı

Cizre'de Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

S.A. idaresindeki 34 KJA 377 plakalı otomobil, Cizre-İdil kara yolu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

Komşu yeni banknotlar için düğmeye bastı! Bir taşla 2 kuş vuracaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.