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Cizre'de Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Açıldı

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Cizre ilçesinde Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Dernek, otizmli çocukları ve ailelerini desteklemek amacıyla kuruldu.

Cizre ilçesinde Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı.

Derneğin açılışına, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, otizmli çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Demir, açılışta, ilçede yaklaşık 120 otizmli çocuğun bulunduğunu belirterek, derneğin çocuk ve aileler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Dernek Başkanı Ramazan Kızılgül ise, derneği otizmli çocukları tek çatı altında toplayıp, onların hayatını kolaylaştırmak ve ailelerine destek amacıyla kurduklarını kaydetti.

Daha sonra derneğin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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