Cizre'de Öğretmenlere 'Etik Davranış İlkeleri' Semineri
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, il milli eğitim müfettişleri tarafından öğretmenlere yönelik 'Etik Davranış İlkeleri' semineri düzenlendi. Seminerde etik değerlerin önemi ve etik yönetim hakkında bilgi verildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hizmet içi eğitimi kapsamında öğretmenlere yönelik "Etik Davranış İlkeleri" semineri gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müfettişleri Başkanı Muhittin Koyun tarafından verilen seminerde, öğretmenler bilgilendirildi.
Etik değerlerin öneminin vurgulandığı seminerde, etik davranış ilkeleri, etik yönetim ve etik mevzuatı gibi konular ele alındı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel