Cizre'de Öğretmenler Korosu konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de Öğretmenler Korosu konser verdi

AA - Abidin Yel - Güncel
 - Güncelleme:
Cizre'de Öğretmenler Korosu konser verdi

Cizre ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Öğretmen Korusu sahne aldı.

Cizre ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Öğretmen Korusu sahne aldı.

Cizre Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen programda, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda sahne alan şef Gülay İncaz ve Adem Baysal yönetimindeki Öğretmenler Korosu Türkçe ve Kürtçe şarkıları seslendirdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, protokol üyeleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

AA / Abidin Yel - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Hisarcık Cizre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title