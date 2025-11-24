Haberler

Cizre'de "Öğretmenler Günü" kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı Bahçesi'nde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda devam edilen programda, günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı, görev başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Sinevizyon gösterisinin yapıldığı etkinlikte, şehit öğretmenler anıldı ve şiirler okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, burada, yaşadıkları coğrafyada tüm insanlığa ışık tutan büyük eserlerin ortaya çıktığını söyledi.

İke, meslektaşlarının gününü kutladığını ifade etti.

Konuşmanın ardından öğretmenlerden oluşan koru konser verildi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
