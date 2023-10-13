Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
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Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kariyer Günü ve Polis Meslek Tanıtımı etkinliği çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kariyer Günü ve Polis Meslek Tanıtımı etkinliği çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde eğitim gören çok sayıda öğrenciye polislik mesleği tanıtımı, genel güvenlik konuları hakkında görsel sunumlarla destekli bilgilendirme yaptı.
Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Güncel