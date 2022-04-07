Cizre'de öğrencilerden "Polis Haftası" dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Haberler

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Cizre'de öğrencilerden "Polis Haftası" dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

AA - Abidin Yel - Güncel
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Cizre'de öğrencilerden 'Polis Haftası' dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencileri makamında kabul etti.

Öztürk, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA / Abidin Yel - Güncel

Polis Haftası, Hisarcık, Polis, Cizre, Güncel, Haberler

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