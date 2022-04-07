Cizre'de öğrencilerden 'Polis Haftası' dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencileri makamında kabul etti.

Öztürk, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.