Cizre'de öğrenciler polislik mesleği tanıtıldı - Haberler

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Cizre'de öğrenciler polislik mesleği tanıtıldı

AA - Abidin Yel - Güncel
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Cizre'de öğrenciler polislik mesleği tanıtıldı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla 100. Yıl İlkokulunda etkinlik düzenledi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla 100. Yıl İlkokulunda etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören 182 öğrenciye yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi.

Etkinlikte, polis memurları tarafından öğrencilere polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere basit trafik kuralları sunumla anlatılarak, eğitici çizgi film izletildi.

AA / Abidin Yel - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Cizre, Güncel, Haberler

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