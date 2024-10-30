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Cizre'de Motosiklet Kazası: 55 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Cizre'de Motosiklet Kazası: 55 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Yakup Kolanç (55), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, kamyon şoförü gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Yakup Kolanç (55), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Cizre- Nusaybin karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Yakup Kolanç yönetimindeki 73 ABG 254 plakalı motosiklet, sağa manevra yapan ve aynı yönde seyir halindeki şoförünün ismi öğrenilmeyen 73 ABG 595 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde kamyonun altında kalan Kolanç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, Kolanç'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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