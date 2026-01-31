Haberler

Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüste hayatını kaybeden iki Irak uyruklu kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaralanan diğer 6 kişinin de Irak uyruklu olduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin, Irak uyruklu Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60) oldukları belirlendi. Yaralanan 6 kişinin de Irak uyruklu oldukları bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
