Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüste hayatını kaybeden iki Irak uyruklu kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaralanan diğer 6 kişinin de Irak uyruklu olduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin, Irak uyruklu Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60) oldukları belirlendi. Yaralanan 6 kişinin de Irak uyruklu oldukları bildirildi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
