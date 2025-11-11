Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı.

Konak Mahallesi Cizre Fen Lisesi bahçesinde "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uysal, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kerim Çiftçi. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Diken ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler fidan dikti.

Kaymakam Baycar, yaptığı açıklamada, üstünde bulunulan toprağın sadece insanların değil milyonlarca hayvanın da yuvası olduğunu belirterek, "Dolayısıyla diktiğimiz her bir fidan buna da katkı sunuyor. Bu konuda çocuklarımızı çevre ile ağaç sevgisiyle yetiştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.