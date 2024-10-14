Üye Girişi
Haberler

Cizre'de Lise Öğrencilerine Motivasyon Semineri

Cizre'de Lise Öğrencilerine Motivasyon Semineri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencilerine yönelik 'Motivasyon ve etkili ders çalışma yöntemleri' semineri düzenlendi. Öğrencilere ders dinleme stratejileri ve etkili çalışma teknikleri hakkında bilgi verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Motivasyon ve etkili ders çalışma yöntemleri" semineri düzenlendi.

Cizre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde düzenlenen programda koordinatör ve rehber öğretmenler tarafından 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon ve etkili ders çalışma yöntemleri ile ilgili sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Okul müdür yardımcısı Deniz Akgün, öğrencilerin yıl boyunca tarama sınavlarıyla değerlendirilip gelişimlerinin takip edileceğini belirterek, öğrencilere ders çalışırken uygulamaları gereken yöntemlerle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Akgün, "Seminerde ders dinleme stratejileri, program oluşturma yöntemleri ve etkili çalışma teknikleri gibi konular üzerinde duruyoruz. Öğrencilerimizin sunulan bu bilgiler sayesinde motivasyonlarının arttığını görebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Güncel Eğitim Yaşam Cizre

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Hizbullah'ın "Öldürdük" dediği isim gövde gösterisi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi? Son dakika: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu? İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne? 14 Ekim hangi burç? 14 Ekim hangi burç özellikleri? İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.