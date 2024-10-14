Cizre'de Lise Öğrencilerine Motivasyon Semineri

Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Motivasyon ve etkili ders çalışma yöntemleri" semineri düzenlendi.

Cizre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde düzenlenen programda koordinatör ve rehber öğretmenler tarafından 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon ve etkili ders çalışma yöntemleri ile ilgili sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Okul müdür yardımcısı Deniz Akgün, öğrencilerin yıl boyunca tarama sınavlarıyla değerlendirilip gelişimlerinin takip edileceğini belirterek, öğrencilere ders çalışırken uygulamaları gereken yöntemlerle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Akgün, "Seminerde ders dinleme stratejileri, program oluşturma yöntemleri ve etkili çalışma teknikleri gibi konular üzerinde duruyoruz. Öğrencilerimizin sunulan bu bilgiler sayesinde motivasyonlarının arttığını görebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.