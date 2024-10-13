Üye Girişi
Haberler

Cizre'de Kız Çocukları İçin Sempozyum Düzenlendi

Cizre'de Kız Çocukları İçin Sempozyum Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyumda, 'Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız?' konusu ele alındı. Farklı uzmanların katılımı ile çocukların yaşama, sağlık, eğitim hakları ve şiddetle mücadele konuları üzerinde duruldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, "Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız?" konulu sempozyum düzenlendi.

Kaymakamlık konferans salonunda "Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında düzenlenen sempozyumun moderatörlüğünü İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlusu Rozelin Akengin yaptı.

Başkanlığını Uzman Doktor Ecenur Yağcı'nın yaptığı sempozyumda İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Ezin de günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumda, İlçe Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Biriminden Uzman Dr. Yağcı ile hemşireler Hasret Isırgan ve Hanife Ay, "Çocukların yaşama ve sağlık hakkı", "Çocuk yaşta evliliklerin zararları", Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ercan Kırbıyık ise "Çocukların eğitim hakkı" ve "Kız çocuklarının eğitime devamlılığının önemi", Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, "Çocuk ihmali ve istismarı nedir?", "Hukuki başvuru yolları nelerdir?", Cizre Devlet Hastanesinde Uzman Dr. Büşra Ece Yavuz ise "Çocuklarda her yaş grubuna özel istismar önlemleri" konularında katılımcılara bilgi verdi.

Sempozyuma ilişkin değerlendirme yapan Uzman Dr. Ecenur Yağcı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenledikleri sempozyumda farklı kurumların ilgili uzmanlarınca bilgi ve deneyimlerin katılımcılara aktarıldığını söyledi.

Yağcı, ilçede ilk defa gerçekleştirilen bu sempozyumda vatandaşlarla, ebeveynlerle ve öğretmenlerle bir araya geldik. Umarım Türkiye'de kız çocuklarının ayrımcılığa uğraması, kız çocukları ve tüm çocuklara yönelik şiddet son bulur. Hepimiz de bunun için çalışacağız." dedi.

Sempozyum ile amaçlarının kız çocukları başta olmak üzere tüm çocukların şiddetten korunmasına dikkati çekerek, çocukların en temel hakları olan "yaşama ve sağlık haklarını" toplumumuza hatırlatmak istediklerini dile getiren Yağcı, sempozyumun devamında farklı etkinlikler düzenleyerek insanları bilgilendirmeyi sürdüreceklerini, farkındalık yaratarak çocuklara daha fazla sevgi ve değerin verilmesine aracı olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Sempozyum Eğitim Sağlık Güncel Hukuk Çocuk Cizre

AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti

AK Parti Burger King açılışına katılan isimler için harekete geçti

 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çekmişti bu kez farklı konuştu

 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu
İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.