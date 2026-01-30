Haberler

Şırnak'ta damdan düşüp korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde damdan düşerek demir korkuluklara sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, damdan düşerek ayağı demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Cizre ilçesine bağlı Cudi Mahallesi Konut Sokak'ta meydana geldi. Damdan düşerek ayağı demir korkuluklara sıkışan kediyi fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı