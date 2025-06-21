Cizre'de Kaza: Ali Deyeha Hayatını Kaybetti

Cizre'de Kaza: Ali Deyeha Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarparak alev alan otomobildeki sürücü Ali Deyeha hayatını kaybetti. Olay yerinde yangın söndürüldü ve Deyeha'nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Ali Deyeha, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu Gültepe köyü mevkisinde meydana geldi. Iraklı Ali Deyeha'nın kontrolünü yitirdiği 11 Z 53670 yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafında söndürülürken, sürücü Deyeha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Deyaha'nın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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