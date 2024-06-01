Cizre'de kaybolan kız çocuğu için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan S.S.B. (16) için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

Cizre ilçesinde 29 Mayıs'ta evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan S.S.B. isimli kız çocuğunun ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını S.S.B.'nin düşmüş olabileceği değerlendirilen Dicle Nehri'nde yoğunlaştırdı. Nehirde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 10 personel, Bitlis AFAD'dan 3 dalgıç ve Sonar teknoloji cihazı, 6 Tatvan 'kurbağa adam' personeli, Diyarbakır 6 AFAD su üstü ekibi ve bot ile Cizre Belediyesi 3 dalgıç ve botla arama çalışması başlatıldı. Cizre Kaymakamı Nazlı Demir de, bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmalarda şu ana kadar S.S.B.'ye ait herhangi bir ize rastlanmadı.