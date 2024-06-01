Üye Girişi
Haberler

Cizre'de kaybolan kız çocuğu için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan S.S.B. (16) için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan S.S.B. (16) için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

Cizre ilçesinde 29 Mayıs'ta evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan S.S.B. isimli kız çocuğunun ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını S.S.B.'nin düşmüş olabileceği değerlendirilen Dicle Nehri'nde yoğunlaştırdı. Nehirde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 10 personel, Bitlis AFAD'dan 3 dalgıç ve Sonar teknoloji cihazı, 6 Tatvan 'kurbağa adam' personeli, Diyarbakır 6 AFAD su üstü ekibi ve bot ile Cizre Belediyesi 3 dalgıç ve botla arama çalışması başlatıldı. Cizre Kaymakamı Nazlı Demir de, bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmalarda şu ana kadar S.S.B.'ye ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yaşam Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title