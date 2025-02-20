Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız

Kassam Tugayları'ndan Trump'a tarihi rest

Cizre'de Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

Cizre'de Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde hakimler ve savcılar, öğrencilere mesleklerini tanıttı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliğine katılan hakimler ve savcılar öğrencilere mesleklerini tanıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cizre Fen Lisesi ve Cizre Merkez Anadolu Lisesinde "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Cizre Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar etkinliğe katılarak öğrencilere mesleklerini tanıttı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
img

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
img

e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
img

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün

Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.