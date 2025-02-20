Cizre'de Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde hakimler ve savcılar, öğrencilere mesleklerini tanıttı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliğine katılan hakimler ve savcılar öğrencilere mesleklerini tanıttı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cizre Fen Lisesi ve Cizre Merkez Anadolu Lisesinde "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
Cizre Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar etkinliğe katılarak öğrencilere mesleklerini tanıttı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel