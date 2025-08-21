Cizre'de Kardeşler Arasında Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kardeş olan iki tırın çarpışması sonucu ağabey hayatını kaybederken, kardeşi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı.

Mehmet Bilen (43) yönetimindeki 23 AAF 502 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in (33) kullandığı 73 DT 944 plakalı tıra çarptı.

Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
