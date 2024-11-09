Cizre'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Şırnak Kan Bağış Merkezi tarafından Hükümet Konağı önünde düzenlenen kampanyaya, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban da destek verdi.

Baycar, burada yaptığı açıklamada, kan verilmesinin hem kişinin sağlığı için hem de toplum yararına katkı sunduğunu söyledi.

Kan vermenin insani bir görev olduğunu belirten Baycar, "Kan bağışı bekleyen herkese umut ışığı olmak için burada kan bağışı kampanyasında destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çoban da insan hayatına yapılacak en anlamlı dokunuşlardan birinin kan bağışı olduğunu belirterek, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.