Cizre'de Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen kamyonun alev alması sonucunda sürücü Abdulcelil Öklü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Abdulcelil Öklü idaresindeki 33 ABS 401 plakalı kamyon, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan mevkisinde gece saatlerinde kontrolden çıkarak devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel