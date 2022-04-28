Cizre'de kadın polisler kadın esnafa KADES'i tanıttı
AA - Abidin Yel - Güncel
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Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler ilçedeki kadın esnafa Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler ilçedeki kadın esnafa Kadın Destek Uygulaması (Kades) hakkında bilgilendirme yaptı.
Kadın polisler görüştükleri esnafa KADES uygulamasının nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgi verdi
Polisler uygulamanın cep telefonlarına indirilmesiyle ilgili de esnafa destek oldu.
AA / Abidin Yel - Güncel