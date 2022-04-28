Cizre'de kadın polisler kadın esnafa KADES'i tanıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de kadın polisler kadın esnafa KADES'i tanıttı

AA - Abidin Yel - Güncel
 - Güncelleme:
Cizre'de kadın polisler kadın esnafa KADES'i tanıttı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler ilçedeki kadın esnafa Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler ilçedeki kadın esnafa Kadın Destek Uygulaması (Kades) hakkında bilgilendirme yaptı.

Kadın polisler görüştükleri esnafa KADES uygulamasının nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgi verdi

Polisler uygulamanın cep telefonlarına indirilmesiyle ilgili de esnafa destek oldu.

AA / Abidin Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Cizre, KADES, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title