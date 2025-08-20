Cizre'de İtfaiye Aracı Devrildi, 5 Görevli Yaralı

Cizre'de İtfaiye Aracı Devrildi, 5 Görevli Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 5 görevli hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 5 görevli hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre bir yangın ihbarına giden Mehmet Ecevit idaresindeki 73 DS 597 plakalı itfaiye aracı, Dirsekli Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 5 itfaiye eri Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi

Camiye saldırıda can kaybı korkunç boyutlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.