Cizre'de Hemşireler Haftası kutlandı - Haberler

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Cizre'de Hemşireler Haftası kutlandı

AA - Abidin Yel - Güncel
Cizre'de Hemşireler Haftası kutlandı

Cizre ilçesinde, Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde sağlık çalışanları bir araya geldi.

Cizre ilçesinde, Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde sağlık çalışanları bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesince Seyri Cizre Tepesinde düzenlenen etkinlikte, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görevli personeller bir araya geldi.

Etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve sağlık çalışanları katıldı.

AA / Abidin Yel - Güncel

Selahattin Cizrelioğlu, Hemşireler Haftası, Şırnak, Güncel, Haberler

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