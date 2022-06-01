Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerle kutlanıyor - Haberler

Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerle kutlanıyor
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hayat boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerler el emeği, göz nuru el işi çalışmalarını sergiledi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hayat boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerler el emeği, göz nuru el işi çalışmalarını sergiledi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Sanat Sokağı'ndü düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmet Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum yetkilileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Sergiyi gezen Tunç, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyerek ürünler hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Tunç, yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla haftanın kutlandığını belirtti.
Büyük emeklerle harika ürünlerin ortaya çıktığı sergideki ürünlerin göz kamaştırdığını ifade eden Tunç, serginin ziyaretçilerinden ilgi gördüğünü dile getirdi.