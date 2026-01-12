Haberler

Şırnak'ta park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde park halindeki bir tırın dorsesine çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Cizre-Nusaybin kara yolu Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde İ.P. idaresindeki 35 AGE 982 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı

Ülke bu genci konuşuyor! Sırra kadem bastı