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Cizre'de Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Cizre'de Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2025 yılı hac organizasyonu kapsamındaki hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri yapıldı. Seminere katılan Cizre Kaymakamı Baycar, hacı adaylarının sağlıkla hac görevini tamamlamasını diledi. İlçe Müftüsü Baran ise hac yolculuğuna hazırlık, ibadetlerin önemi ve çevre bilinci gibi konularda bilgiler sundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek olan 38 hacı adayına yönelik Hz. Nuh Nebi Camisinde düzenlenediği seminere, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran katıldı.

Kaymakamı Baycar, hacı adayları ile sohbet etti, hac ziyaretlerinin sağlıkla tamamlanmasını ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Baran, seminerde hac yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık, hac ve umrede bir arada yaşama bilinci, hac yolculuğunda önemli hususlar, haccın hikmeti ve sembollerin anlamı, uygulamalı hac ibadeti, hac ve umre menasiki, Mekke ve Medine ziyaret yerleri, ve hacda çevre bilinci konularında hacı adaylarına bilgi verdi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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