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Cizre'de Güneşli Havada Parklarda Yoğunluk

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda yoğunluk oluşturdu. Dicle Nehri kenarındaki parklarda zaman geçiren vatandaşlar gezinti de yaptı. Vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardıklarını belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda yoğunluk oluşturdu.

Dicle Nehri kenarındaki parklarda zaman geçiren vatandaşlar gezinti de yaptı.

Vatandaşlardan Zeki Dakak, bu güzel ve güneşli havanın tadını çıkarmak için çocuklarıyla parkta zaman geçirdiklerini belirterek, "Çok güzel bir gün. Bu hava her zaman bulunmaz. Gençler, yaşlılar parklarda oturuyorlar. Piknik yapılacak bir hava var." dedi.

Oktay Sezai de güneşli hava sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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