Cizre'de Geleneksel Buğday Yemeği İkramı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen etkinlikte kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

Cizre Muhtarlar Derneğince, Hz. Nuh Nebi Camisi karşısında bulunan alanda düzenlenen etkinlikte, kazanlarda tereyağlı ve cevizli buğday yemeği hazırlandı.

Etkinliğe katılan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, cuma namazının ardından vatandaşlara pişirilen yemeği dağıttı.

Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, dedelerden kalma geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Kültürümüzün kaybolmaması için her sene bu geleneği yaşatmak istiyoruz. Halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Etkinlikte, kazanlarda haşlanan buğdaylara, tereyağı ve ceviz eklendi. Sonra hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi." ifadelerini kullandı.