Cizre'de Gazze'ye Destek Etkinliği Düzenlendi
Cizre ilçesinde Şehri-Nuh Şırnak Platformu tarafından Gazze'ye destek ve dayanışma çadırında düzenlenen etkinlikte çocuklara balon ve bayrak dağıtıldı. Beyza Çatı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Cizre ilçesinde Gazze'ye destek için etkinlik düzenlendi.
Şehri-Nuh Şırnak Platformu tarafından, Sanat Sokağında kurulan Filistin'e destek ve dayanışma çadırında düzenlenen etkinliğe çocuklar katıldı.
Etkinlikte çocuklara balon ve bayrak dağıtıldı.
Buradaki çocuklara adına konuşma yapan Beyza Çatı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.