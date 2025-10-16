Haberler

Cizre'de Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Cizre'de Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı
Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü tarafından, Gazze yararına hayır çarşısı açıldı. Etkinlikte, yöresel yemekler ve el işleri satışa sunulacak ve elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü Gazze yararına hayır çarşısı kurdu.

Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesince, Dicle Mahallesi Sanat Sokağında "Cizre Filistin için el ele" sloganıyla Gazze yararına hayır çarşısı açıldı.

Hayır çarşısında, Müftülüğe bağlı Kur'an kursu hocaları, öğrencileri ve Cizreli kadınların hazırladığı yöresel yemek, tatlı ve el işleri satışa sunuldu.

Üç gün boyunca açık olacak çarşıdan elde edilecek gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, hayır çarşısının açılışında yaptığı konuşmada, etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak kardeşlerimize yardım etmemiz lazım çünkü orada maalesef insanlar en zorunlu temel insani ihtiyaçlardan eksikler. Suya, gıdaya erişemiyorlar. Barınma noktasında ciddi problemleri var. Gazze tamamen bir harabeye dönmüş. Bunu tüm dünyanın önünde yaptılar. Her Müslüman'ın en temel görevi bir haksızlık olduğundan elimizden geliyorsa düzeltmemiz lazım. Orada yaşanan vahşetin bir parçası olmayacağız."

Hayır çarşısının gelirini Gazze'ye göndereceklerini ifade eden Cizre Müftüsü Süleyman Baran da, "Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız ve zafer inananların olacaktır inşallah." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
