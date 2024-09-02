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Cizre'de freni boşalan TIR kaza yaptı

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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen TIR, önünde seyreden taksi ve başka bir TIR'a çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen TIR, önünde seyreden taksi ve başka bir TIR'a çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Freni boşaldığı öne sürülen R.B. yönetimindeki TIR, aynı yöne giden İ.M. yönetimindeki 73 T 1053 plakalı taksiye, ardından da 73 ABH 492 plakalı TIR'a çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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