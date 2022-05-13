Cizre'de engelli çocuklar Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla Cizre Özel Eğitim Uygulama okulu öğrencilerini ağırladı.

Cizre Özel Eğitim Uygulama okulu öğrencileri Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi, uçağa bindi, itfaiye aracından çevreye su püskürttü.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, engelli ve özel gereksinimli çocuk ve bireylerin sadece bir gün veya bir hafta için değil sürekli hatırlanıp ilgilenilmesi gereken insanlar olduğunu belirtti.