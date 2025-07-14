Cizre'de Elektrik Panosu Yangını Kontrol Altına Alındı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde aşırı sıcakların etkisiyle bir elektrik panosu alev aldı. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde sokaktaki elektrik panosu, alev alarak yandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Emir Tajdin Sokak'ta bulunan bir elektrik panosu, iddiaya göre aşırı sıcakların etkisiyle alev alarak yandı. Alevler kısa sürede panoyu sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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