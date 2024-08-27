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Cizre'de Eğitimde Başarıyı İzleme Projesi ile Başarı Seviyesi Yükseldi

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Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, yürütülen Cizre Eğitimde Başarıyı İzleme Artırma ve Rehberlik (CEBİR) Projesi sayesinde eğitimde başarı seviyesinin yükseldiğini belirtti. Proje kapsamında akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çeşitli projeler hayata geçirildi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, yürütülen Cizre Eğitimde Başarıyı İzleme Artırma ve Rehberlik (CEBİR) Projesi sayesinde eğitimde başarı seviyesinin yükseldiğini belirtti.

İke, Cizre Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen projenin 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılında hayata geçirildiğini, projenin 2 yıldır uygulandığını belirtti.

Projesinin içerisinde yer alan akademik alan, sosyal, kültürel, sportif, aile eğitimi, eğitimde iyi örnekler, yılın proje okulu, yılın sanat okulu, yılın sağlıklı yaşam merkezi, yılın en özel okulu gibi çeşitli alt başlıklarda projeleri hayata geçirdiklerini bildiren İke, bu sayede eğitimde başarı oranının arttığını aktardı.

Projenin akademik ayağının meyvelerini verdiğini ifade eden İke, şunları kaydetti:

"Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Türkiye birincisi olan öğrencimiz Mehmet Şevki, Türkiye'nin en prestijli okullarından biri olan İstanbul Galatasaray Lisesine yerleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda da (YKS) Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk Fakültelerine bir önceki yıla göre yerleştirdiğimiz öğrencilerde artış olduğunu gözlemledik. Bu sevindirici ama yeterli değil çünkü eğitimde sınır yok, daha iyisi için hep çalışacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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