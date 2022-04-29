Cizre'de "Dünya Kudüs Günü" etkinliği - Haberler

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Cizre'de "Dünya Kudüs Günü" etkinliği

AA - Abidin Yel - Güncel
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Cizre'de 'Dünya Kudüs Günü' etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, Dünya Kudüs Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, Dünya Kudüs Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Huzur Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan vakıf gönüllüsü Abdullah Kuram, Müslüman ülkeleri Mescid-İ Aksa'ya sahip çıkmaya davet etti.

Kudüs'ün Müslümanların, ümmetin vahdet ve birliğinin sembolü olduğunu aktaran Kuram, şunları kaydetti:

"Bugün Müslümanlar dünyanın dört bir tarafında meydanlara akın etmiş, Kudüs davası için bir araya gelmiş vaziyette. Bugün günlerden Kudüs. Ümmet evlatlarının elleri Kudüs için duada. Yükselen haykırışlar Kudüs için. Gün; Kudüs için feryat etme, fedakarlık yapma, Kudüs davasını omuzlama, Kudüs için feda olma günüdür. Ümmetin özgürlük ve izzeti Kudüs'ün özgürlük ve izzetine bağlıdır."

AA / Abidin Yel - Güncel

Peygamber, Şırnak, Kudüs, Aksa, Güncel, Haberler

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