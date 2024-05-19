Cizre'de dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Z.K, Nur Mahallesi Eren Sokak'taki evlerinde dün gece dini nikahlı eşi H.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Z.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi için Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan H.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.