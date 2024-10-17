Cizre'de Din Görevlilerine Dolandırıcılık Eğitimi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, din görevlilerine dolandırıcılık suçuna karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri din görevlilerine dolandırıcılık suçuna karşı bilgilendirme yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, İlçe Müftülüğü toplantı salonunda din görevlileri ile bir araya geldi.
Polisler din görevlilerine dolandırıcılık suçuna karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi.