Cizre'de denetimli serbestlik yükümlüleri şehit kabirlerini temizledi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri şehit kabirlerinde temizlik yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Cizre'de, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Konak Mahallesi Şehitler Anıtı ve Parkı ile Asri Mezarlığında bulunan şehit kabirleri temizlenerek bakım çalışması yapıldı.

Etkinlikle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapmak ve yükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincini artırmak amaçlandı.