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Cizre'de Çocuklar İçin Oyun Parkı Kuruldu

Cizre'de Çocuklar İçin Oyun Parkı Kuruldu
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda şişme oyun parkı kurularak çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, oyunların çocukların gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar için okulun spor salonunda oyun parkı kuruldu.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Cizre Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda şişme oyun parkı kuruldu.

Parka gelen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, oyunların çocuklar için önemine değinerek, "Oyunların, çocukların bilişsel, duygusal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan iyileştirici bir rolü vardır." ifadesini kullandı.

İke, eğitimin her kademesine verdiği desteklerinden dolayı Şırnak Valisi Birol Ekici'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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