Cizre'de Çocuklar İçin Oyun Parkı Kuruldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar için okulun spor salonunda oyun parkı kuruldu.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Cizre Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda şişme oyun parkı kuruldu.

Parka gelen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, oyunların çocuklar için önemine değinerek, "Oyunların, çocukların bilişsel, duygusal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan iyileştirici bir rolü vardır." ifadesini kullandı.

İke, eğitimin her kademesine verdiği desteklerinden dolayı Şırnak Valisi Birol Ekici'ye teşekkür ettiğini belirtti.