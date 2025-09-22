Cizre'de Çocuk Kafası Demir Korkuluğa Sıkıştı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, balkonunda oynarken kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve çocuk kurtarıldı.
Konak Mahallesi'nde evinin balkonunda oynayan 10 yaşındaki çocuk, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı.
Aile bireylerinin talebi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çocuğun kafasını sıkıştığı demir korkuluktan çıkardı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel