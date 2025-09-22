Haberler

Cizre'de Çocuk Kafası Demir Korkuluğa Sıkıştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, balkonunda oynarken kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve çocuk kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konak Mahallesi'nde evinin balkonunda oynayan 10 yaşındaki çocuk, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı.

Aile bireylerinin talebi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocuğun kafasını sıkıştığı demir korkuluktan çıkardı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
