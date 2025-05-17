Cizre'de Çocuğun Eli Demir Korkuluğa Saplandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yaşındaki H.P., oynadığı sırada elini demir korkuluğa sapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı.
Şah Mahallesi Veteriner Caddesi'nde oynayan 8 yaşındaki H.P'nin sağ eli demir korkuluğa saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.
H.P. elindeki demir parçasının çıkarılması için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel