Cizre'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından El Cezeri Yatılı Kuran Kursunda ilçede yıllarca özveriyle görev yapan emekli imam ve din adamları onuruna yemek programı düzenlendi.

Programa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran da katıldı.

Kaymakam Baycar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladıklarını belirterek, son emekli olan din görevlisi Mehmet Selim Seyitoğlu'na plaket takdim etti.